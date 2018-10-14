انتخاب البخيت نائباً أول لرئيس مجلس الأعيان والرفاعي نائباً ثانياً

عقد مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة اليوم أولى جلساته في الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الثامن عشر .

وقال الفايز ان مجلس الاعيان يدرك حجم التحديات التي تواجهنا وبأن موجهتها تحتاج الى مزيد من الجهد والعمل المتواصل، مؤكدا الحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب والحكومة لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية وفق ما حدده الدستور خدمة لمصالحنا الوطنية العليا، ولتحقيق رؤى وطموحات جلالة الملك وتطلعات شعبنا الابي.

وتابع “يبقى الاردن عصيا على قوى الشر والظلام التي تحاول النيل من وطننا وامننا واستقرارنا، وان اعمالهم الخسيسة لن تنال من عزيمة الاردنيين وسنبقى على العهد ملتفين حول قائدنا جلالة الملك في كل خطوة يخطوها من اجل امن الاردن ورفعته، مشددا على ان الحرب على الارهاب والتطرف ومختلف القوى الظلامية ستبقى حربنا دفاعا عن ديننا وقيمنا الانسانية النبيلة”.

وقد انتخب الاعيان اعضاء مكتبه الدائم الذي تشكل من : الدكتور معروف البخيت نائبا اول للرئيس، وسمير الرفاعي نائبا ثانيا، ومنير صوبر وياسرة غوشة مساعدين للرئيس.