العثور على بالونات “حارقة” بمنطقة عين كارم غرب القدس المحتلة

ذكرت مصادر عبرية، يوم امس السبت، أنه تم العثور على بالونات محملة بمواد حارقة في قرية عين كارم المحتلة غربي مدينة القدس.

وأوضح موقع “واي نت” الإلكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن يهوديًا أبلغ الشرطة الإسرائيلية بوجود عدد من البالونات المحملة بالزجاجات الحارقة “مولوتوف” في عين كارم.

وأضاف الموقع العبري، أن اليهودي الذي أبلغ عن البالونات، قام بجمعها وابتعد عنها حتى حضرت الشرطة الإسرائيلية.

وتكررت حوادث مماثلة في وقوع بالونات محملة بمواد حارقة في عدد من مستوطنات بالقدس، لكن لم تسفر عن وقوع أضرار او حرائق كما يحدث في مستوطنات قطاع غزة.

وباتت ظاهرة إطلاق بالونات تحمل إما عبوات ناسفة أو زجاجات حارقة، يومية، حيث يقوم شبان من قطاع غزة باستهداف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ما يخلف حرائق واسعة تكبد الاحتلال خسائر فادحة.

ولأن جيش الاحتلال عجز عن إيجاد حل لوقف تلك الظاهرة، أصبح يستهدف مطلقي البالونات بالرصاص من قبل قناصيه أو إطلاق القذائف عبر الطائرات.