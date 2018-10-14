الطراونة يهزم المرشح الاخواني العكايلة ويفوز برئاسة المجلس النيابي بـ 87 صوتاً

فاز النائب عاطف الطراونة عصر اليوم الأحد، في انتخابات رئاسة مجلس النواب الثامن عشر من الجولة الأولى.

وحصل الطراونة على 87 صوتا مقابل 39 صوتا لمنافسه النائب المقرب من التيار الاخواني عبد الله العكايلة‪، ألغيت 3 أوراق تصويت.

وقد ادلى 129 نائباً باصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس وسط غياب النائب محمد نوح القضاة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يفوز بها الطراونة برئاسة مجلس النواب.

وقال الطراونة عقب انتخابه “اتوجه بالشكر على ثقتكم وسام تكليف لي لأظل خادما لمجلسكم حارسا لهيبة السلطة وقائما على أمانة المسؤولية ما اعنتموني عليها لا يفوتني أن استلهم من خطبة العرش السامي برنامج عمل على المسارات كافة”.