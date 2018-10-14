الشتاء على الابواب.. وهذه هي الأطعمة التي تقي من الإنفلونزا

تقوية المناعة أفضل سلاح تستعد به لموسم البرد والإنفلونزا، وتعتبر المغذيات الطبيعية هي الأفضل إلى جانب النشاط البدني.

إليكم أفضل الأطعمة التي تساعدك على الوقاية من الإنفلونزا، وتختصر فترة أعراض البرد عند الإصابة:

* تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي”، كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت والفراولة (الفريز).

* أضافة الثوم والكركم والزنجبيل إلى أطعمتك لتحصل على مضادات حيوية طبيعية.

* الفطر (المشروم) مصدر رائع لفيتامين “د” الذي تبين أنه عنصر هام للمناعة القوية، إلى جانب مغذيات أخرى تعزّز الوقاية ضد البرد.

* يحتوي اللبن (الزبادي) على بكتيريا صديقة تعمل كخط دفاع ضد الجراثيم.