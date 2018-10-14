ادارة مكافحة المخدرات تشن حملة واسعة على اوكار زراعة وتصنيع وتوزيع المخدرات 

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب 50 ألف حبة مخدرة إلى الخارج وضبطت 100 ألف حبة مخدرة مخبأة بمنطقة صحراوية، والقت القبض على 10 من المروجي والمتعاطين لهذه المادة خلال الاسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا، بعد متابعة معلومات وردت اليهم حول قيام احد الأشخاص بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها عبر مركبة شحن، بتحديد المركبة وإلقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر داخلها على 50 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بطريقة محكمة بعد حشوها داخل قطعة خشبية.

وأضاف المصدر انه وفي البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في أودية صحراوية في منطقة الرويشد، حيث جرى تمشيط المنطقة وعثر على كيس كبير مخبأ بين الصخور بداخله 100 ألف حبة مخدرة وما زال التحقيق والبحث جاريا عن المتورطين في القضية، في حين تم ضبط كميات من أشتال نبات الماريجوانا المخدرة بعد مداهمة موقعين في الشونة الجنوبية والبحث جار عن المتورط بزراعتها.

وتمت مداهمة منزل احد المروجين في العاصمة والقبض عليه وبحوزته 2400 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى من المواد المخدرة المجهزة والمعدة للبيع.

وقال المصدر انه ألقي القبض على سبعة من حائزي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة من العاصمة، بعد مداهمة أماكن تواجدهم وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد المخدرة.

وفي محافظة المفرق القي القبض على احد المروجين بعد معلومات حول تورطه ببيع كميات من المواد المخدرة حيث جرت مداهمة منزله وبتفتيشه وتم ضبط بندقية صيد وسلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة.

وأضاف المصدر انه بوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي محكمة أمن الدولة.