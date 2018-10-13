وفد من تيار الفكر الجماهيري يزور السفارة الايرانية بعمان

قام وفد يمثل اللجنة التحضيرية لتيار الفكر الجماهيري في الاردن ظهر امس بزيارة لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في عمان، لتقديم التحية والتقدير لايران زعيمة التحالف المقاوم للنهج الامريكي الصهيوني المعادي للامة الاسلامية.

كما ثمن الوفد عاليا الدور الايراني في سوريا في القضاءعلى النهج الظلامي التكفيري المدعوم من امريكا واسرائيل والرجعيات العربية والموقف الايراني الداعم للقضية الفلسطينية.

وقد رحب السفير الايراني بالوفد، واكد على ثبات الموقف الايراني الداعم لسوريا في وجه المخططات الاسرائيلية – الامريكية، وقال ان محور المقاومة انتصر في معركته في سوريا.. مؤكداً على ثبات الموقف الايراني الداعم للقضية الفلسطينية من البحر للنهر وعاصمتها القدس.

كما اكد السفير على ان دويلة الصهاينة في طريقها للزوال وكذلك امريكا، ودلل على ذلك باعلانات ترامب لاقامة جدار عازل مع المكسيك، وتصريحاته الاخيرة بخصوص السعودية الهادفه للابتزاز والسيطرة على النفط.

ثم اعاد السفير الترحيب بالوفد وشكره على الزيارة، واكد اننا جميعا في خندق واحد ضد العدوان الامريكي الاسرائيلي.

وفي الختام تحدث محمد العامر، المنسق العام للتيار رئيس الوفد، فشكر سعادة السفير، ومن خلاله الحكومة الايرانية والرئيس روحاني والمرشد العام للثورة الاسلامية.