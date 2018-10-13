نصر الله يأخذ على بعض الحكام العرب دفعهم  الجزية لترامب رغم اهاناته المتكررة لهم

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن العديد من الدول العربية تدفع جزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يوغل في إهانة حلفائه.

وتابع السيد نصرالله خلال كلمة في حفل تأبين أم الشهداء الحاجة أم عماد مغنية، ” ترامب ينهب بطريقة علنية مكشوفة مع استكبار واستعلاء وجشع، وعين ترامب على المليارات العربية في البنوك الأمريكية وانا اقول لكم سيأخذ هذه الأموال وهو يعتبر هذه الاموال حق له ، فخلافاً للرؤساء السابقين فإن ترامب هو الخطاب الأصيل لأمريكا وهو خال من عبارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان هو يتحدث في المال فقط”.

واعتبر السيد نصرالله “معايير ترامب هي معايير المال ولا يعترف بشيء آخر ، ونحن اليوم امام نموذج امريكي يوغل في استكباره وغلوه لدرجة اهانة حلفاء (امريكا) وبشكل متكرر”، واردف “في مقابل هذه الاهانات لا نجد الا البسمة والخضوع والصمت القاتل”. وقال “اياً تكن خلفية كلام ترامب عن امكانية سيطرة ايران على الشرق الاوسط بمدة 12 دقيقة ولكن هذا يدل على عظمة ايران في عين ترامب ، وايران التي لم تساوم يوما على ثروتها وسيادتها”. واوضح “اما حلفاء ترامب الذين باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات هم في عين ترامب ضعفاء ولا يصمدون لأسبوعين”.

واضاف “جزء من كلام ترامب تهويلي ، وترامب من خلال خطابه يكشف لنا أن الكثير من دولنا العربية والاسلامية اليوم تدفع الجزية لأمريكا مقابل بقائها في عروشها”، و”على من يراهن هؤلاء الحكام؟ على ترامب والادارة الامريكية التي تأخذ أموالكم وتهينكم في كل يوم؟”، واردف “أدعو حكام الدول الخليجية الى المصالحة والتعاون والاستماع الى مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل”، واوضح سماحته “أدعوكم الى اعادة دراسة خياراتكم بين اهانات ترامب والعيش في عزة”.

في الشأن الاسرائيلي ، قال الامين العام لحزب الله “بكل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء والصمت الهادف من موقع المعركة ، ومن الخطأ أن نقدم نفياً أو اجابات على كل ما يطرحه نتانياهو أو غيره ، والرد يجب أن يكون السخرية من كل ما يفعله قادة الحرب النفسية الصهاينة الفاشلون”.

توجه الى العائلتين العزيزتين آل سلامة وآل مغنية بالتعازي بمناسبة رحيل الحاجة ام عماد مغنية وقال :”الحاجة أم عماد منذ البداية انعم الله عليها بنعمة الإيمان والهداية والالتزام الديني بكل ما يعنيه ذلك من عبادة وسلوك ، وأعطاها الله ايضا حس المسؤولية تجاه العائلة والناس وتجاه الرسالة والقضايا التي تعني الأمة”.