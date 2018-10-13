قلة النوم تضاعف خطر الاصابة بالسرطان والزهايمر والسكر والموت المبكر

يقدر حوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة على أنهم لا يحصلون على القسط الكافي من النوم.

إن حرمان الجسد من النوم له عواقب وخيمة على عقلك وجسدك حيث أنه يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم أما الأطفال فهم يحتاجون إلى أكثر من ذلك، ورغم أن الإحتياجات تختلف من شخص لآخر وبغض النظر عن ساعة جسمك البيولوجية فإن قلة النوم ستزيد من معاناتك البدنية والعقلية.

إليك عشرة من المخاطر التي تؤثر عليك نتيجة الحرمان من النوم

1- ترتبط قلة النوم بخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

لقد تم ربط الحرمان من النوم وتعطيل الجدول الزمني للنوم بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان أبرزها سرطان القولون والثدي.

2 – الجلد لا يتعافى بسرعة عندما يكون الجسد متعبا

ترتبط نوعية النوم السيء ارتباطا وثيقا بمشاكل الجلد المزمنة، وفقا لبحث أجرته جامعة ويسكونسن ووجدت الدراسة أيضا أنه عندما تتضرر البشرة من جراء التعرض الشمس أو عوامل أخرى فإنها لا تشفى بسرعة عند الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد.

3- قلة النوم ترتبط بمرض ألزهايمر

وجدت العديد من الدراسات أن النوم يساعد على تطهير الدماغ من بروتين بيتا اميلويد الذي يمكن أن يتراكم، ويرتبط هذا البروتين بشدة بمرض ألزهايمر، ويقول الباحثون أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى حلقة مفرغة لأن البروتين يزداد ويصعب التخلص منه إلا في حالة النوم العميق.

4- مخاطر أمراض القلب ترتفع مع الحرمان من النوم

هناك الكثير من الأدلة على أن قلة النوم أو الحرمان منه له تأثير سلبي على القلب، حيث قام علماء بإبقاء مجموعة مستيقظين لمدة 88 ساعة مما أدلى إلى ارتفاع ضغط الدم لديهم وهذا أمر ليس مفاجئ، لكن حتى المشاركين الذين تم السماح لهم بالنوم لمدة أربع ساعات في الليلة أظهروا ارتفاعا في معدل ضربات القلب بالمقارنة مع الذين حصلو على ثماني ساعات.

5- نظام المناعة لا يعمل بشكل جيد عندما تكون متعبا

إن الحرمان من النوم لفترات طويلة وحتى لو لليلة واحدة يمكن أن يعيق دفاعات الجسم الطبيعية ضد العدوى كما أنه يجعل اللقاحات الحديثة أقل فعالية.

6- النعاس يزيد من التعاسة وعلامات الإكتئاب

يشير الباحثين أن علاج مشاكل النوم بشكل عام قد يساعد في علاج الأعراض الإكتئابية وقلته يزيد من احتمالية الإصابة بالإكتئاب بمقدار الضعف.

كما أن ذكرت دراسة أخرى أن السعادة الزوجية بين النساء تكمن في حصولهن على فترة من النوم الهادئ مما يمكن القول أن النوم الجيد يجعل الناس أكثر سعادة.

7- الجسد المتعب يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

وجدت العديد من الدراسات في البالغين علاقة قوية – على الرغم من أنها ليست علاقة سبب – بين فقدان النوم وخطر تطوير مرض السكري كما قد يساعد المزيد من النوم في الحد من خطر الإصابة بالسكري لدى المراهقين وفقا للباحثين.

8- الجسد المتعب يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي

إن فقدان النوم بانتظام والحرمان منه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الأمعاء الإلتهابي ومتلازمة القولون العصبي الذي يؤثلا على ما يقدر بـ 10-15 % من الناس في أمريكا.

9- يرتبط النعاس بالصداع

العلماء لا يعرفون للآن سبب ارتباط الصداع بالحرمان من النوم لكن هذا هو الرابط الذي لاحظه الأطباء لأكثر من قرن من الزمن حيث أنه يمكن أن يحدث الصداع النصفي من خلال السهر لفترة طويلة.

10- في أي وقت من الأوقات، من المرجح أن يموت الأشخاص الذين لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم.

ترتبط العديد من المشكلات الصحية بالحرمان من النوم وضعف النوم ولكن هناك مشكلة كبيرة: الأشخاص الذين لا ينامون باستمرار سبع أو ثماني ساعات من النوم في الليلة هم أكثر عرضة للوفاة خلال فترة معينة.

نعم كلنا سنموت في النهاية لكن النوم القليل جدا أو – حتى الأكثر من اللازم – مرتبط بخطر أكبر للوفاة في أقرب وقت ممكن.