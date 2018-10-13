صحيفة “يني شفق” التركية تكشف طريقة قتل جمال خاشقجي ومكان دفنه في حديقة القنصلية السعودية باسطنبول

علقت صحیفة يني شفق التركية المقربة من السلطات التركية على طريقة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من اكتوبر /تشرين اول الجاري، موضحة : انه تم نقل خاشقجي إلى غرفة ثالثة حيث تمّ قتله والبدء بتقطيع جسده إلى أجزاء.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إن خاشقجي تبادل أطراف الحديث مع القنصل العام محمد العتيبي في مكتبه الشخصي لبعض الوقت، قبل أن يدخل عنصران من “فريق الاغتيال” واقتياده بالقوة إلى الغرفة المجاورة لغرفة القنصل.

ولفتت إلى أن خاشقجي حاول مقاومة عناصر القتل، لكن تمت السيطرة عليه بعد حقنه بمادة في جسده. ونقلت عن مسؤول تركي قوله إن أصوات العراك في الغرفة سمعت في تسجيلات صوتية حصلت عليها السلطات التركية.

واضافت الصحيفة ان عملية قتل خاشقجي وتقطيعه على يد الحرس الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسجلة، مضيفة ان الفريق الذي قام بقتل خاشقجي غادر بعد دقائق أما الفريق الثاني فكانت مهمته مسح الأدلة من مسرح الجريمة.

وأكدت يني شفق ان عمليات مسح الأدلة من موقع قتل خاشقجي مسجلة وحصلت عليها الاستخبارات التركية أيضاً.

واضافت ان القنصل السعودي العتيبي يعيش حالة من الفزع ويمكث في منزله منذ أيام وألغى كافة مواعيده.

وأوضحت الصحيفة ان الأمن التركي يعتقد أن جثة أو أجزاء من جثة خاشقجي دفنت في حديقة القنصلية.

واضافت إن “فريق الاغتيال” قام بشراء حقائب من الحجم الكبير من سوق “سيركيجي” بالطرف الأوروبي من اسطنبول، وظهرت تلك الحقائب خلال نقلها من القنصلية إلى سيارة مرسيديس “فيتو”.