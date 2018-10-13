تركي آل الشيخ يعزي المطربة أنغام بوفاة شقيقتها غنوة سليمان

عزى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، المطربة المصرية أنغام، في وفاة شقيقتها، غنوة سليمان، التي توفيت أمس الجمعة إثر تعرضها لحادث سير.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: ” أتقدم بأحر التعازي للفنانة القديرة أنغام بوفاة أختها صباح اليوم… البقاء لله”.

يذكر أن تركي آل الشيخ وأنغام يجمعهما تعاون فني في ألبومها الغنائي الجديد، الذي تستعد لطرحه في الأسواق قريبا، إذ كتب لها كلمات أغنية “بخاف أفرح” من الألبوم، والتي تم طرحها قبل أسابيع.

وحققت أغنية “بخاف أفرح” 8 ملايين مشاهدة على “يويتوب”، بعد مرور 3 أسابيع على طرحها.

وغنوة سليمان هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وشقيقة الفنانة أنغام، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل “الأب الروحي”، في جزئه الثاني الذي يعرض حاليا على شاشة مجموعة قنوات “dmc” المصرية.