6 شهداء و112 اصابة في صفوف المشاركين بمسيرة العودة اليوم على الحدود مع قطاع غزة

غزة – وكالات

استشهد 6 مواطنين واصيب اكثر من 100 مواطن في تصعيد اسرائيلي جديد ضد مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء الى 6 بينهم 4 شرق البريج بينما وصل عدد الاصابات الى 112 اصابة وصلت للمشافي منها 85 بالرصاص الحي من بين الاصابات واحدة حرجة لفتاة و5 اصابات خطيرة.

واكدت الصحة استهداف النقطة الطبية شرق البريج بقنابل الغاز.

وأفادت وزارة الصحة ان شهداء شرق البريج هم: أحمد إبراهيم زكي الطويل (27 عاما)، محمد عبد الحفيظ يوسف إسماعيل ( 29 عاما)،أحمد أحمد عبد الله أبو نعيم (17عاما) عبد الله برهم سليمان الدغمة (25 عاما).

ونقل المراسلون عن شهود عيان أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار بشكل كثيف ومتعمد باتجاه المتظاهرين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ما ادى الى ارتفاع عدد الشهداء فيما نقل شهود عيان عن اعدام الاحتلال لاحد الشهداء شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة تمكن من الوصل الى نقطة للقناصة مع مجموعة من الشبان حيث أطلقت عليهم قوات الاحتلال النار ومكنت المجموعة من الانسحاب بعد سحب الشهيد.

فيما تحدث الاعلام العبري عن قتل عدد من الفلسطينيين اجتازوا السياج والقوا عبوات ناسفة في محاولة لخطف جندي اسرائيلي.

وشهدت الجمعة الـ29 من مسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت عنوان “انتفاضة القدس” مشاركة واسعة من الجماهير الفلسطينية في مخيمات العودة الخمسة وتمكن المتظاهرون من إزالة أجزاء من السلك الزائل شرق قطاع غزة وشرق البريج.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن المشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة إنتفاضة القدس وحجم التضحيات التي قدمها شباب غزة الثائر والتحامهم المباشر مع جنود العدو سيشكل مسارا جديدا لمسيرات العودة وكسر الحصار، سيكون له ما بعده، و بصمة عز في سجل المجد وضعتها جماهير غزة الثائرة .

وأطلقت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عنوان “معا غزة تنتفض والضفة تلتحم”عنوان على مسيرات الاسبوع المقبل.