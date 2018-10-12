نادية الجندي تحنّ لايام مجدها مع المخرج الراحل حسام الدين مصطفى

مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية قدمتها النجمة المصرية الكبيرة نادية الجندى مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى، والذى يعد واحد من أهم مخرجى فترة السبعينات والثمانينيات، حيث يمتلك أكثر من 100 فيلم كمخرج و14 كمصور بخلاف الإنتاج والتمثيل.

النجمة نادية الجندى نشرت صورة لها مع المخرج حسام الدين مصطفى عبر حساب باسمها على انستجرام، وقالت فيه “صورة من كواليس فيلم “شهد الملكة” تجمعنى مع المخرج الكبير حسام الدين مصطفى.. الله يرحمه من أجمل المخرجين اللى اشتغلت معاهم.. ومش حيتكرر تانى ومن المخرجين اللى بعتز بيهم جدا وكل أعمالنا مع بعض كسرت الدنيا.. اشتركنا فى 6 أفلام من أجمل أفلامى هم الثعلب والحرباء، الباطنية، وكالة البلح، والمدبح، وشهد الملكة، والجاسوسة، وحكمت فهمى”.

يذكر أن نادية الجندى تم اختيارها مؤخرا لتكريمها من المهرجان القومى للسينما فى دورته الـ 22 التى ستنطلق يوم 22 أكتوبر/تشرين اول الجاري، وتستمر حتى 28 من نفس الشهر تحت شعار “السينما لحظات لا تنسى”.