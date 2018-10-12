جلاوزة الامارات ينصرون باطل ابن سلمان على حق وحرية وحياة المغدور جمال خاشقجي

عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مساء امس الخميس، عن دعم بلاده للمملكة العربية السعودية، في أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وكتب ابن زايد عبر حسابه على “تويتر”: “نقف مع المملكة العربية السعودية دوما؛ لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل”.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، علق أمس الخميس، على ما أسماها “الحملة الشرسة” على المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: “الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة”، من دون أن يسمي الوزير الإماراتي موضوع الحملة.

وأضاف: “كما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها”.

وتتهم وسائل إعلام سعودية وإماراتية كلا من قطر وتنظيم “الإخوان المسلمين” وأطرافا تركية بتأجيج قضية خاشقجي وتحريفها.

واختتم الوزير الإماراتي تغريدته بالقول: “يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها”.

يذكر أن الصحفي السعودي المشهور بكتاباته في صحيفة الـ”واشنطن بوست” الناقدة لولي العهد السعودي والمطالبة بحرية الرأي في بلاده، كان قد اختفى بعد دخوله يوم 2 من الشهر الجاري إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، وتوجد شكوك حول اختطافه أو مقتله