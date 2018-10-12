اليونان تنصف الحمير وتمنع ركوبها لمن يزيد وزنهم عن 100 كلغ

أصدرت وزارة التنمية الريفية والغذاء اليونانية قرارا جديدا بمنع أصحاب الوزن الزائد من ركوب الحمير.

وجاءت اللائحة الجديدة التي أصدرتها الوزراة في أعقاب نشر تقارير إعلامية سلطت الضوء على معاناة الحمير في جزيرة سانتوريني، وذلك في شهر يوليو/تموز الماضي، حسبما ذكر موقع Indy100.

وحظرت اللائحة الجديدة زيادة وزن من يركب الحمير عن 100 كلغ، وذلك بعد أن دشن نشطاء في مجال حقوق الحيوان حملة لتغيير أوضاع الحمير، خاصة وأنها مستخدمة بكثرة من قبل السائحين، الذين قالوا إنها تعاني من الحمولة الزائدة، فضلا عن شكاوى أخرى أفادت بعدم توفير مأوى جيد للحمير.

وركزت شكاوى أخرى على عدم تقديم الغذاء والماء اللازمين للحمير، وإهمال الإصابات التي تتعرض لها تلك الحيوانات، مثل الجروح الناتجة عن السروج وإصابات العمود الفقري.

وأكد بيان للوزارة على أن مالكي الحمير يجب أن يضمنوا لها مستوى صحياً عالياً، وتوفير أماكن معيشة مزودة بمواد مطهرة.