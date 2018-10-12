ابتكار أول جهاز الكتروني لإصلاح الأعصاب التالفة

ابتكر باحثون في جامعتي نورث وسترن وواشنطن الأمريكيتين أول محفز عصبي صغير قابل للتحلل البيولوجي مصنوع السيليكون والمغنسيوم والبوليمر، قادر على علاج الأعصاب التالفة في الجسم، واصفين إياه بـ (أول جهاز إلكتروني حيوي) يتحلل داخل الجسم.

وقال الباحثون أن “الجهاز نجح في علاج أعصاب تالفة لدى مجموعة من الفئران، آملين أن يصبح هذا الجهاز الإلكتروني الدقيق بمثابة بارقة أمل لكثير من المرضى البشريين، ويعتمدون منذ زمن على الإلكترونيات لعلاج حالات صحية وإصابات، لكن بعد زراعتها جراحياً من المحتمل أن تتعطل بطارياتها داخل جسم الإنسان، فيضطر المريض للخضوع مرة أخرى لإجراء عملية جراحية”.

واضاف الباحثون ان ” الجهاز اللاسلكي الجديد الذي يبدو على شكل قرص ويحفز الأعصاب الطرفية مع الصدمات الكهربائية الضعيفة، مصنوع من مواد قابلة للتحلل لتخرج بشكل طبيعي من جسم الإنسان دون أن تؤثر سلباً على صحته، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.