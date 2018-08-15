في ضوء مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة .. مسؤول اسرائيلي كبير يزعم ان اتفاق التهدئة مع حماس بات شبه جاهز
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جرينتش+2 09:09
هل تتنازل تركيا في إدلب لضمان دعم روسيا لها في مواجهتها مع واشنطن ؟؟

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