في ضوء مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة .. مسؤول اسرائيلي كبير يزعم ان اتفاق التهدئة مع حماس بات شبه جاهز
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جرينتش+2 09:09
الإرهاب وحالة البلاد

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