إصابة عنصرين من دورية للجيش اللبناني بقذائف دخان إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، الليلة الماضية، إصابة اثنين من عناصره إثر تعرض دورية عسكرية جنوبي البلاد، لاستهداف بقنابل دخان، أطلقتها قوة إسرائيلية.

وأوضح الجيش، في بيان، أن دورية للمخابرات العسكرية تعرضت لإطلاق ست قنابل دخان إسرائيلية، قرب بلدة “رميش” الحدودية، ما أدى إلى إصابة عنصرين باختناق.

وأضاف البيان أن القنابل “أدت إلى نشوب حريق امتدّ إلى داخل الأراض المحتلّة”، وأن دورية من الجيش وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة والدفاع المدني حضرت إلى الموقع على الفور، وعملوا على إسعاف المصابيْن وإخماد الحريق من الجهة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مساحات محدودة من الأراضي اللبنانية، أكبرها “مزارع شبعا” (نحو 25 كلم مربع)، وتشهد المناطق القريبة من الحدود بين الجانبين توترات من وقت لآخر.