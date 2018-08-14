والغواني يغرهن الثناء.. 30 عبارة تحب المرأة سماعها من زوجها

نشر موقع “آف بي. ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن العبارات التي تعزز العلاقة بينك وبين شريكة حياتك وتجعلها أكثر متانة.

وقال الموقع، في تقريره : على الرغم من أن النساء مختلفات ولكل واحدة منهن مميزاتها وخصوصيتها، إلا أنه من شأن العبارات اللطيفة التي تعبر عن الحب والاهتمام إسعاد أي امرأة.

وذكر أن عبارة “هل تعلمين ما الذي يعجبني بك؟” تمثل اعترافا تحتاج المرأة لسماعه منك مهما كانت متأكدة من حبك لها. وتحب المرأة أن يعترف الرجل بصحة وجهة نظرها لذا من الجيد أن تقول لها “أنت على حق”، خاصة أن هذه العبارة تبرز صفة التواضع لدى الرجل.

وأفاد الموقع بأن عبارة “تبدين مذهلة” تزيد من ثقة المرأة بنفسها وتشعرها بمزيد من الحب. إلى جانب ذلك، تحب المرأة أن تتشارك مع الرجل بعض المهام لذلك تعجبها عبارة “فلنفعل هذا معا”.

وأضاف أنه على الرجل أن يذكّر زوجته بأنه بجانبها دائما كلما احتاجت إليه، وبالنسبة للمرأة من المفيد في أي علاقة عاطفية اعتماد عبارة “إذا كنت تريدين الحديث فأنا جاهز دائما للإصغاء”. ومما لا شك فيه، تعد الأسئلة وسيلة رائعة لخلق الحميمية في العلاقة، خاصة في مراحلها الأولى .

وأشار الموقع إلى أن المرأة بحاجة دائما لاكتساب المزيد من الثقة، وتريد أن تعلم حتى في أسوأ حالتها أنها لا تزال جميلة، وفي هذه الحالة من الجيد أن تؤكد لها “أنت لست سمينة”. وفي الواقع، إن التواصل بين الجنسين صعب نوعا ما لذا لا بأس بأن تقول لها “أنا لا أفهمك، لكنني سأحاول”.

وأورد أن المرأة بحاجة لشريك يشجعها على تطوير مواهبها وقدراتها، وهي لا تحتاج للعبارات التحفيزية فقط، بل عرض عليها المساعدة من خلال قول “كيف يمكنني مساعدتك؟” لأن ذلك مفيد جدا علاقتكما. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة تحب معرفة ما يفكر فيه الرجل ومشاعره تجاهها وهذا يعني أنها تتوقع أن تسمع منك جملة تبدأ بعبارة “أشعر أنني…”

وأضاف الموقع أن المرأة تحب سماع عبارة “أنت مثيرة جدا”. كما تريد المرأة أن تشعر أن أفكارها وآراءها هامة، لذا لا بأس أن تسألها “ما رأيك بهذا؟”. وقد تكون المرأة متأكدة من مدى حبك لها، إلا أنها بحاجة دائمة لسماع كلمة “أحبك”. كما تشعر المرأة بمدى اهتمام الرجل بها عندما يخطط معها للقيام بشيء ما، مثل الخروج في عشاء رومانسي أو مشاهدة فيلم جميل في المنزل.

وأشار الموقع إلى أن المرأة تحب أن تعلم أنك تراها جميلة حتى أثناء تواجدها في المنزل بثياب النوم ومن دون ماكياج، لذا لا تتردد في أن تقول لها “أنا أحب مظهرك من دون ماكياج”. ومثلما تحب المرأة التغزل بجمالها، فهي تحب كذلك مدح صفاتها ولا شك في أن عبارة “واحدة من أفضل صفاتك هي…” ستنال إعجابها.

وذكر أن المرأة تريد سماع اعترافات الرجل حتى تتأكد من أنه سعيد برفقتها، لذا تسرها جدا عبارة “أحب قضاء الوقت معك”. ومهما كانت المرأة مستقلة، إلا أنها تحتاج لأن تشعر أنه بجانبها رجل قادر على الأخذ بزمام الأمور ولا يعول عليها في كل شيء، لذلك ستحب سماع عبارة “سأفعل ذلك بنفسي”.

وأكد الموقع أن الصدق هو أساس أي علاقة، لذا من المهم بالنسبة للمرأة افتتاح الحديث بعبارة “الحقيقة هي..”. فضلا عن ذلك، يعتبر إنصات الرجل للمرأة من بين الأمور التي تسعدها، فعندما تقول لها “أخبريني كيف مر يومك” فأنت بذلك تجعلها أكثر سعادة. وإذا مرت المرأة بيوم سيئ فلا داعي لمحاولة إصلاح ذلك وإنما يكفي أن تعبر لها عن تعاطفك معها بعبارة “أنا آسف لحصول هذا معك”.

وأفاد بأن المرأة تسعى دائما إلى أن يشعر الشريك بالراحة معها، وعندما يخبرها أنه “يستطيع أن يخبرها بكل شيء” فإن ذلك يعزز الثقة بينهما. في المقابل، قد تحتاج المرأة إلى لحظات من الصمت، لذلك لا بأس بالجلوس معها والاستمتاع بهذا الصمت. كما يسعد المرأة كثيرا شرح الرجل لأسباب احترامه لها لذا أخبرها “أنا أحترمك، لأنك…”.

وأورد الموقع أن المرأة بحاجة للشعور بغيرتك عليها، لذا عندما تراها مع رجل آخر، اسألها بلهجة تعكس شعورك بالغيرة “ماذا يريد منك هذا الرجل ؟”. وفي الحقيقة إن عبارة “ماذا تريدين مني”، هي دليل على أنك أكثر انفتاحا ومرونة، وبدلا من إخبار شريكة حياتك بما يجب عليها فعله اسألها عما تحتاجه.

وأضاف أن المرأة ترغب في الشعور بأن العمل الذي تقوم به جدير بالاحترام، سواء داخل المنزل أو خارجه، فلا تتردد في أن تقول لها “عملك بالغ الأهمية”. أما فيما يتعلق بجهود المرأة في المنزل، فعليك أن تشكرها باستمرار لأجل ذلك حتى تدرك مدى تقديرك لعملها الشاق من خلال عبارة “شكرا لك على اهتمامك بنا”. ومن أهم العبارات التي ترغب المرأة في سماعها بصفة يومية التي تظهر مدى حبك لها هي عبارة “أنت لي فقط”.