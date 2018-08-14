هيئة النزاهة السعودية تعلن عن تزايد حالات الفساد المالي والاداري يومياً

أفادت صحيفة “الوطن” السعودية، امس الاثنين، بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” تلقت خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 حوالي 7861 بلاغا، بمتوسط يومي يقارب 44 بلاغا، بزيادة تصل إلى 470% مقارنة مع المتوسط اليومي للبلاغات في 2015، الذي سجل فيه 3336 بلاغا بمتوسط يومي 9.2 بلاغات.

وبحسب إحصاءات حديثة نشرتها الهيئة، تلقت نزاهة 7861 بلاغا، بزيادة شكلت أكثر من 105%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي تلقت فيه 3829 بلاغا.

وأشارت الإحصاءات إلى تجاوز البلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة 50%، بواقع 3946 بلاغا، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري غالب الحالات بنسبة 32%، فيما جاءت قضايا الاختلاس أو التبديد أو التفريط في المال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 21%، تليها قضايا استغلال نفوذ الوظيفة بـ17%.

وجاء تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 26%، ثم موقع نزاهة الإلكتروني بنسبة 24%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 20%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ2%.