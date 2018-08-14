نتنياهو يلتقي السيسي سراً بالقاهرة لبحث ملف الجنود المختطفين في غزة

أكد مصادر عبرية مساء امس الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى سرا بالرئيس المصري عبد افتاح السيسي.

ونقل الموقع الإلكتروني التابع للقناة العاشرة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي أجنبي لم تذكر اسمه أن “اللقاء بين نتنياهو والسيسي جرى في 22 من شهر أيار الماضي في القاهرة حيث شارك في اللقاء عدد صغير من المستشارين وعناصر أمن إسرائيليين”.

وتابع التقرير أن “نتنياهو بقي عدة ساعات هناك وشارك في وجبة غداء كسر صوم شهر رمضان فيما عاد بساعات متأخرة من نفس اليوم الى إسرائيل”.

كما وأكد التقرير أن وزراء حكومة نتنياهو لم يعلموا باللقاء السرّي، الذي تناول قضية إعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف عام 2014، بالإضافة الى مواطنين إسرائيليين اعتقلا في غزة بعدما اجتازا الحدود الإسرائيلية.

وتلعب مصر في الآونة الأخيرة دورا هاما في منع اندلاع مواجهة جديدة بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد سلسلة عمليات تبادل قصف بين إسرائيل وحماس فيما نجحت مصر بأكثر من مرة نزع اتفاق تهدئة من الطرفين.

بدورها، قالت صحيفة هآرتس أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان سيجمع يوم غدا مع كبار مسؤولي جهاز الأمن الإسرائيلي من أجل مناقشة إزالة بعض العقوبات التي فرضت على قطاع غزة، ومنها إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة لنقل البضائع بين الطرفين، بالإضافة الى توسيع المنطقة التي يسمح للصيادين في غزة الصيد بها في شواطئ غزة.

ومنذ يوم أمس، تشهد الحدود الجنوبية لإسرائيل هدوء تاما مع قطاع غزة وفق صحيفة هآرتس، وحتى الآن لم يتم تطيّير بالونات حارقة من غزة الى إسرائيل، فيما أشار مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأنه إذا استمر الهدوء فإن إسرائيل ستدرس تقديم تسهيلات إضافية لغزة.