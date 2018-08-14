في ضوء مشاورات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة .. مسؤول اسرائيلي كبير يزعم ان اتفاق التهدئة مع حماس بات شبه جاهز

صرح مسؤول اسرائيلي مشارك في التفاوض لترتيب الأوضاع في قطاع غزة لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقاً اسرائيلياً مع حماس بات “شبه جاهز تقريباً”.

يأتي ذلك في ضوء الهدوء الذي يخيم على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة منذ يومين، حيث قال مسؤول أمني إسرائيلي انه مر يومان دون ظهور طائرات ورقية وبالونات حارقة ودون احتكاكات عند السياج الحدودي بين قطاع غزة والأراضي الاسرائيلية.

ومن المنتظر ان يعقد وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، جلسة يناقش خلالها الوضع في قطاع غزة بحضور رؤساء أفرع الجيش والمؤسسة الأمنية في اسرائيل.

ووفقا لمصدر أمني إسرائيلي، من المتوقع ان يبحث ليبرمان إمكانية إعادة فتح معبر “كرم أبو سالم” بكامل طاقته لمرور البضائع والسلع الى قطاع غزة، وان يعيد توسعة مساحة الصيد في البحر قبالة شواطئ القطاع.

وتسعى أجهزة الامن الإسرائيلية – وفق هذا المصدر- الى التحقق من ان الهدوء السائد منذ يومين على الحدود مع قطاع غزة عبارة عن رسالة من الجانب الاخر في القطاع، وإذا كان كذلك فهل سيستمر؟ عندها ستدرس إسرائيل تسهيلات إضافية في الأيام القريبة القادمة على قطاع غزة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف بتسمية “الكابينيت”، قد اجتمع مساء امس الاثنين لمناقشة الوضع في قطاع غزة، على خلفية الاتصالات الإقليمية بوساطة مصرية – اممية متمثلة بمبعوث الاممي الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

غير ان مسؤولين في رئاسة الوزراء الإسرائيلية يصرون على ان إسرائيل لم توافق بعد على وقف إطلاق النار، ولم تلتزم بذلك امام الوسطاء.

ورغم ذلك فان هناك ما يؤشر على ان المحادثات للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل آخذ بالتقدم، حيث سُتجرى اليوم الثلاثاء في القاهرة محادثات بين قادة حماس وبين الفصائل الفلسطينية، فيما يتوقع أن يلقي الرئيس محمود عباس خطاباً غدا الأربعاء، يتضح من خلاله ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مصالحة جدي بين حركتي فتح وحماس.