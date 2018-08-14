في تجربة جديدة ..اتفاق أحمد السقا ومحمد إمام على الاشتراك في فيلم أكشن

اتفق النجمان أحمد السقا ومحمد إمام على خوض تجربة جديدة لأول مرة فى السينما، حيث قرر الثنائى تقديم فيلم ينتمى لنوعية أفلام الأكشن على الطراز الفريد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل خلال الفترة المقبلة، فضلا عن اختيار الفكرة الأساسية للفيلم وترشيح مخرج العمل.

السقا وإمام اجتمعا سويا عام 2012 فى مسلسل “خطوط حمراء” ، وكان أول عمل يجمعهما سويا فى الدراما التلفزيونية، وشارك فى بطولته بجانب الثنائى كل من يسرا اللوزى، أحمد رزق، ومنذر رياحنه، أحمد صلاح السعدنى، رانيا يوسف، وأخرون، علماً بان هذا المسلسل من تأليف أحمد محمود ابو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

يشار إلى أن أحمد السقا يستعد لمسلسله الجديد ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، وهو من إخراج محمد سامى، اما محمد إمام، فيستعد أيضا لمسلسل جديد مع المؤلف باهر دوديدار، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.