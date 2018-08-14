في اطار الحملة الامنية المستمرة .. القبض على 9 من مروجي وحائزي المخدرات

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 9 من مروجي وحائزي المواد المخدرة خلال تعاملها مع 6 قضايا في محافظات المملكة.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية من الإدارة وبإسناد من مديرية شرطة البادية الشمالية نفذت مداهمة لمنزل احد المروجين بعد معلومات وردت حول حيازته لكميات من المواد المخدرة ، حيث تم إلقاء القبض عليه وعثر داخل منزله بعد تفتيشه على 112 كفا من مادة الحشيش المخدرة.

وأضاف المصدر ان كوادر الإدارة تعاملت مع اثنين من مروجي المخدرات في العاصمة من خلال قضيتين منفصلتين، والقت القبض على الأول بمداهمة لمنزله وتم ضبط كمية من تلك المواد، وألقي القبض على الآخر متلبسا ببيع وترويج المواد المخدرة وضبط ما بحوزته من مواد.

وفي احدى محافظات إقليم الوسط نفذ العاملون في إدارة المكافحة وبإسناد من المركز الأمني المختص مداهمتين لمنزلين استخدما لتخزين المواد المخدرة من قبل عدد من مروجي تلك المواد والقي القبض على أربعة منهم وبحوزتهم كميات من الحبوب والمواد المخدرة المختلفة والمعدة للبيع والترويج.

وخلال كمين في احدى محافظات الشمال القي القبض على اثنين من المطلوبين داخل مركبة في الشارع العام أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة وبتفتيش المركبة تم ضبط كميات متفرقة من تلك المواد .

وقال المصدر انه بوشر بالتحقيق مع المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.