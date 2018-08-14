فضيحة فساد مالية جديدة للبنتاغون بترليون دولار تتعلق بغزو العراق

كشف موقع سيف غيت الامريكي، امس الاثنين، عن فضيحة جديدة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تعود حساباتها لغزو العراق، مبينا أن مكتب المفتش العام للوزارة قد فشل في معرفة مصير اكثر من ترليون دولار من الاموال المنفقة في تلك الفترة.

وذكر التقرير انه “وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع كانت منذ فترة طويلة سيئة السمعة، تشير التقارير الحكومية الأخيرة إلى أن مشاكل إدارة الأموال في البنتاغون قد وصلت إلى أبعاد فلكية حيث وجدت دراسة أجراها المفتش العام في وزارة الدفاع أن البنتاغون لم يستطع حساب أكثر من ترليون دولار من الأموال المنفقة وان انظمة الجرد متهاونة جدا حتى في الولايات المتحدة”.

واضاف أن “الجيش الامريكي خسر مسار متابعة 56 طائرة و 32 دبابة ووحدة كاملة لاطلاق الصواريخ من طراز جوفيلان ، مشيرا الى ان بدلات الحرب الكيميائية والبايولوجية والتي ضج القادة الامريكان قبل غزو العراق على ضرورة الحصول عليها لحماية القوات قد بيعت على انها فائضة عبر الانترنت بمبالغ بخسة جدا”.

وفي شهادة امام الكونغرس قال وزير الدفاع الامريكي الاسبق دونالد رامسفيلد إن “أنظمة التقارير المالية للبنتاغون في حالة من الفوضى … فهي غير قادرة على توفير أنواع المعلومات الإدارية المالية التي يمكن أن تقدمها أي منظمة كبيرة”.