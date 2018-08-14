رد توصية مجلس أمناء الجامعة الأردنية المتضمنة أسماء المرشحين لرئاستها

رد مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي توصية مجلس أمناء الجامعة الأردنية بتنسيبه للأسماء الثلاثة لرئاسة الجامعة.

وكان مجلس التعليم العالي قد اطلع على التقرير المقدم من اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة الدكتور نبيل شواقفه وعضوية الدكتور مأمون الدبعي والدكتورة إنعام خلف، والمكلفة بالتأكد من سلامة جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لقرار مجلس أمناء الجامعة الأردنية في تنسيبه للأسماء الثلاثة لرئاسة الجامعة الأردنية، وتقديم تقرير يتضمن ما تتوصل له اللجنة.

وقال المجلس انه تبين أن التقرير المذكور قد أشار إلى عدم وجود اتساق في بعض الاجراءات الشكلية أو الموضوعية مع قرارات مجلس الأمناء ذاته، لذلك قرر مجلس التعليم العالي ردّ التوصية الواردة من مجلس أمناء الجامعة الأردنية لإجراء ما يلزم حسب الأصول.