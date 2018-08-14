بسبب الشيخوخة والمرض .. تعذر اجراء عملية جراحية لاستعادة صوت جميل راتب

قال الأطباء الفرنسيون أن إنقاذ صوت الفنان المصري جميل راتب (91 عاما) يحتاج لجراحة طبية معقدة يصعب تنفيذها بسبب حالته الصحية وعمره المتقدم.

وبحسب مدير أعماله التهامي هاني، فقد أوصى الفريق المعالج بضرورة قبول النجم المصري للأمر الواقع.

وقال التهامي أن التشخيص الفرنسي يتطابق مع تقرير الفريق الطبي المصري الذي أكد أن معاناة الفنان جميل راتب من آلام الحنجرة وفقدان القدرة على الكلام بصوت مرتفع، يعود لمعاناته من أمراض الشيخوخة.

وأضاف: أن الفريق الطبي الفرنسي أكد أن هناك جراحة معقدة في الأحبال الصوتية يمكن أن تعيد الصوت في الحالات المشابهة، ولكن الوضع الصحي الحرج للفنان جميل راتب يمنعه من الخضوع لمثل هذه الجراحة، خاصة وأن حالته الآن باتت شبه مستقرة وانتهت آلامه مع الأكل والشرب، وبات عليه أن يتعود على الحديث بصوت منخفض حتى لا يشعر بالألم.

يذكر أن الفنان جميل راتب خضع للعلاج في مصر لمدة أسبوعين من آلام حادة في الحنجرة أدت لضياع صوته، ثم سافر للعلاج في فرنسا على نفقة الدولة المصرية، ولا يزال مقيماً بأحد المستشفيات في العاصمة باريس، ولم يعرف بعد موعد عودته إلى القاهرة.