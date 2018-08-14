المخابرات الأمريكية تكشف عن وثيقة سرية قديمة حول المخططات التخريبية للاخوان المسلمين في مصر

كشفت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية “سي أي إيه”، عن وثيقة سرية حول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وبحسب ما نشرته المخابرات الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فإن الوثيقة تحمل عنوان “الإخوان المسلمون في مصر: بناء قواعد الدعم”، وتكشف فيها عن أسرار جديدة وخطيرة حول مخططات جذرية للجماعة منذ إنشائها، ومن خلال التطرف الأيديولوجي المتعصب للكاتب سيد قطب.

وأعدت المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1986 الوثيقة، التي رفعت عنها صفة السرية خلال اليومين الماضيين، وتحذر فيها من التأثير المتنامي للمتطرفين من الإخوان الذين قدر عددهم من قبل وكالة المخابرات المركزية بحوالي 30 ألف عنصر داخل حوالي 24 منظمة منبثقة من الإخوان، ومن خلفيات أيديولوجية مختلفة.

وأكدت وثيقة أن معظم هذه العناصر كانت متورطة في إرتكاب أعمال إرهابية، حيث قالت الوثيقة “لقد نجح الإخوان في بناء شبكة أساسية من خلال تجنيد المعلمين والطلاب والصحفيين وغيرهم من المهنيين ورجال الأعمال”، مضيفة أن “الازدواجية المتزايدة هي أخطر مشكلة محتملة لدى الإخوان”.

وأكدت الدور الرئيسي المؤثر الذي لعبه الباحث يوسف القرضاوي في توجيه تكتيك الجماعة غير المشروع ، محذرة من مخططاته المستقبلية ومكائده التخريبية، خلال وجوده في مصر منذ سنوات طويلة.