وزيرا الداخلية والاعلام ومدير الدرك يكشفون خفايا جريمة التفجير الارهابية بالفحيص وعملية المداهمة الامنية بالسلط
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جرينتش+2 11:39
القائد الضرورة.. ضرورة

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