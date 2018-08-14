الصدفة تقود الاطباء لاكتشاف جينات تمنع السمنة رغم تناول الاطعمة الدهونية

اكتشف باحثو جامعة Yale، عن طريق الخطأ، طريقة لابتكار أقراص تسمح لنا بتناول كميات زائدة من الدهون دون اكتساب الوزن.

وتوصل فريق البحث إلى هذا الاكتشاف، أثناء محاولة تحرير 2 من الجينات الوراثية لدى الفئران البدينة، والتي بدورها تحمي الفئران من زيادة الوزن، على الرغم من دفعها لتناول نظام غذائي غني بالدهون.

وفي حين أنهم لم يختبروا هذا الأمر إلا على الفئران، إلا أن الباحثين يعتقدون أنهم قد يتمكنوا من استهداف تلك المستقبلات نفسها لدى البشر، لمنع امتصاص الدهون في القناة الهضمية.

وأدخل الباحثون، بقيادة أستاذة طب القلب، آن إيشمان، والعالم الباحث المنتسب، فنغ زانغ، الكثير من التعديلات على التركيبة الجينية لفئران المختبر، لجعل الفئران تكتسب الوزن الزائد. ولكن مع مرور أسابيع على الدراسة وبقاء الفئران نحيلة، قرروا التوقف وإجراء التحقيق.

ووجد الباحثون أن 2 من الجينات، على وجه الخصوص، تسببا في إحداث تغيير فريد وحاسم ضمن القناة الهضمية، فقد “دمرا” أو “مهدا” بعض “البوابات” التي تعمل كمداخل للدهون، إما للتحرك في مجرى الدم لتوفير الطاقة، أو تخزينها كدهون.

ومهدت هذه الدراسة التي نُشرت في العدد الأخير من مجلة Science، الطريق أمام اكتشاف طريقة لحدوث الأمر نفسه لدى البشر.

كما وجد الباحثون أن هناك دواء يؤدي هذا الغرض بالفعل، وقد تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض غلوكوما (السبب الرئيسي للعمى).