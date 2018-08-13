﻿محكمة فرنسية تمنع المطرب المغربي سعد لمجرد من قضاء عيد الأضحى في بلاده

رفضت محكمة فرنسية السماح للفنان المغربي سعد لمجرد، بقضاء عيد الأضحى القبل برفقة أسرته في المغرب.

وأفادت تقارير أن لمجرد، لن يقضي عيد الأضحى المقبل برفقة عائلته في المغرب، عكس ما جرى في وقت سابق، فقد حظي بتصريحين لزيارة المغرب، الأول كان بتاريخ 7 آذار الماضي، بعد غربة دامت حوالي سنة ونصف، حيث استغل ذلك من أجل طرح كليب أغنيته الأخيرة «غزالي».

أما الزيارة الثانية فكانت خلال شهر رمضان في آيار الماضي، الذي قضاه وسط جو عائلي برفقة أصدقائه، حيث زار العديد من المدن المغربية.

وما زال سعد المجرد مطلوب قضائيًا منذ سنتين، في القضية التي لم يتم الحسم فيها بعد، والتي تتهمه فيها الفرنسية «لورا بريول» باغتصابها وتعنيفها داخل أحد الفنادق في باريس.

وقال لمجرد إنه، وخلافا لما تم تداوله في وسائل إعلامية مغربية وعربية بأن وجوده في فرنسا على خلفية قضية احتجاز واغتصاب فتاة فرنسية، لم يكن سببا في غنائه باللغة الفرنسية.

وأكد أن أغنية كازابلاانكا تم تحضيرها بالصدفة بعدما استمع إليها في استوديو «دي جي كور»، وأعجب بإيقاعها وكلماتها وأصر على إطلاقها، وأنه يتقن الفرنسية وأنه سيغني بلغات ولهجات أخرى في الفترة المقبلة.

ووجهت انتقادات لأغنية كازبلانكا ركزت على عدم اتقان المجرد للغة الفرنسية واستطاعت الأغنية بلوغ أكثر من 20 مليونا ونصف المليون مشاهدة بعد أقل من 7 أيام على إطلاقها.