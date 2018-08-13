وزير الاعلام السابق راكان المجالي يعتبر الإرهاب والفساد وجهين لعملة واحدة

أعرب وزير الإعلام الأسبق، راكان المجالي في مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية عن بالغ حزنه وأسفه لما شهدته المملكة من احداث مؤسفة أدت إلى استشهاد عدد من أبناء الوطن، مشدداً بالوقت ذاته أن هذا الإعتداء كان على كل أبناء الشعب الأردني ، وان خسارة أي عنصر أمني أو مدني هي خسارة لأحد أفراد الأسرة الأردنية الواحدة .

كما أشار المجالي الى ان الإرهاب والفساد هما وجهان لعملة واحدة وأن من خطط لهذه العملية قد يهدف للتغطية على ملفات الفساد الضخمة التي تثار من قبل الشارع الأردني في الأونة الأخيرة، مؤكدا بأن الشعب الأردن شعبٌ على يقين تام بأن قضيته الأولى والأساسية هي محاربة الفساد ومحاربة التسيب الإداري وإستغلال السلطة .

وعن سؤال مذيع قناة سكاي نيوز عربية للمجالي عن سبب ربط الإرهاب بالفساد، نوه المجالي بأنه يخشى ان يكون المقصود من هذه العمليات صرف الأنظار عن ملفات الفساد وغموض وضعف اداء السلطة بخصوص هذه الملفات، خاصة أن المواطن الأردن بات في حيرة في أمره بسبب العديد من الأسئلة المطروحه التي لم يجد لها الاجوبة , كما طالب المجالي ابناء الشعب الأردن عدم صرف النظر عن القضيه الأساسية وهي محاربة الفساد، فالأرهاب شر عابر أما الفساد فهو شر قائم .

وعن الوضع الامني في المنطقة ومدى تأثيره على الشأن الداخلي الاردني وهل مثل هذه العمليات غايتها زعزعة الاستقرار الأمني الأردني , أشار المجالي الى أن مثل هذه العمليات ليس المقصود بها زعزعة الامن الداخلي الأردني او خلق الفوضى بالشارع، خاصة وان الأردن ليست بيئة مناسبة للارهاب والارهابيين، وان مثل هذه العمليات عبارة عن رسائل ظلامية، سواء كانت مباشر ام غير مباشرة، قد يكون جزءً منها للتغطية على ملفات الفساد والتغطية على مواقف كثيرة تتعلق بإهتمام الاردن بمصيره ومصير شعبه وبمصير القضية الفلسطينية والهوية الوطنية الأردنية الفلسطينية .

واكد المجالي بأنه يجب أن لا تصرف مثل هذه الأحداث الأنظار عن ما يعانيه الشعب الأردني من فقر وبطالة وغلاء معيشي، وأن الأردن بحاجة لوقفة جاده لمكافحة الفساد للحفاظ على الأمن الداخلي والحد من اهدار المال العام وإعادة اكتساب ثقة الشارع الأردني من جديد .

جانب من المقابله :

https://www.youtube.com/watch?v=ww34IdQZzJQ&t=13s