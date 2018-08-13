“مجتهد” يكشف عن استنفار بجهاز الملك سلمان الطبي دون ابداء الاسباب

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن استنفار في الجهاز الطبي الخاص بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”: “استنفار مفاجئ في الجهاز الطبي المخصص للملك، ولم تتبين الصورة إن كان سبب الاستنفار احتياطيا أو علاجيا”.

ولفت “مجتهد” أن شكوكا تدور حول قدرة الملك سلمان على المشاركة في استقبال الوفود في الحج والحفلات التقليدية.

وأضاف أن “دوائر العائلة تتحدث عن أكثر من ذلك”.

يشار إلى أن الملك سلمان يبلغ من العمر 82 سنة، وعين ملكا للبلاد مطلع العام 2015، خلفا لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.

استنفار مفاجيء في الجهاز الطبي المخصص للملك

ولم تتبين الصورة إن كان سبب الاستنفار احتياطي أو علاجي

كما تدور شكوك حول قدرته على المشاركة في استقبال الوفود في الحج والحفلات التقليدية

ودوائر العائلة تتحدث عن أكثر من ذلك — مجتهد (@mujtahidd) August 12, 2018