الملك: سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة
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جرينتش+2 01:32
لان فرج سوريا قريب.. عقارب واجراس ساعة “باب الفرج” بحلب تعود للحياة من جديد

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