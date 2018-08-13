سيارات المانية تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج للوقود نهائياً

الملك: سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة
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