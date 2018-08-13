رسالة عتب من حزب البعث العربي التقدمي إلى الصحافة اليومية

وجه حزب البعث العربي التقدمي رسالة عتب الى وسائل الاعلام الاردني عامة، والصحف اليومية خاصة، جاء فيها ما يلي ..

لقد أصدرنا موقفنا النابع من قناعتنا حول العملية الإرهابية الإجرامية التي نالت من أبناء الدرك والأمن العام ومواطنين مدنيين في الفحيص ومن بعدها مدينة السلط، وارسلناها لكم جميعاً، فنحن كحزب اردني قومي حريصون على امن الوطن والمواطن، ونعمل من اجل رفعة وتقدم الشعب والوطن، فلماذا مقاطعة حزبنا إعلاميا؟ هل هذه المقاطعة بسبب ان الحزب وطني وقومي؟

لكم ان تقاطعوا كما شئتم، ونحن نعرف الأسباب الحقيقية ودوافع هذه المقاطعة، ولكننا سنبقى على العهد نناضل وطنيا، وقوميا، ندافع عن امن الأردن وعن امن الامة العربية، ونقف بحزم وعزم وإرادة مع القطر العربي والدولة في سورية، التي تواجه العدوان الكوني والعصابات الإرهابية.