رحيل المفكر الاقتصادي المصري سمير أمين عن 87 عاماً

توفي امس الاحد المفكر والاقتصادي المصري البارز سمير أمين، عن عمر يناهز 87 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعتبر أمين من أبرز دارسي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

ولد سمير أمين في 3ايلول عام1931، وهو مفكر واقتصادي مصري بارز، وأحد أهم أعلام مدرسة التبعية، كما أنه من أهم مؤسسي نظرية المنظومات العالمية.

نشأ أمين وقضى فترة طفولته في بورسعيد، بين أب مصري وأم فرنسية، وحصل على شهادة الثانوية عام 1947 من إحدى المدارس الفرنسية، وبعدها غادر إلى باريس ليدرس فيها، حيث حصل في عام 1952 على دبلوم في العلوم السياسية، قبل أن يحصل على شهادة التخرج في الإحصاء 1956، ثم الاقتصاد 1957، ويعود إلى مصر حاملا شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون.

عمل أمين مستشاراً اقتصادياً في مالي وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها من الدول الإفريقية، كما عمل مديراً لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادي بداكار لعشر سنوات طوال فترة السبعينيات، وشارك أثناء عمله هذا في تأسيس منظمات بحثية وعلمية إفريقية، مثل المجلس الإفريقي لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا)، ومنتدى العالم الثالث الذي ترأسه حتى مماته ..

وقدم أمين مجموعة من القراءات لعدد من القضايا الأساسية، مثل العلاقة بين المركز والأطراف، والتبعية والعوالم الأربعة، ومحاولة لتجديد القراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج.