دائرة الاحوال المدنية تواصل صرف جوازات السفر خلال عطلة عيد الاضحى 

تواصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقديم خدمة إصدار جوازات السفر للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبينت الدائرة ان مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في طبربور سيواصل تقديم الخدمة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر آب الحالي وحتّى ظهر يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا. كما سيواصل مكتب جوازات المطار عمله خلال عطلة العيد المقررة على مدار الساعة.

وأشارت الدائرة الى أن هذا الإجراء جاء لغايات التسهيل على المواطنين، وانجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.