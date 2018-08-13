حاتم العراقي يكشف تفاصيل تعاونه مع المايسترو وليد فايد

كشف الفنان حاتم العراقي الملقب بين جمهوره بـ”عندليب الأغنية العراقية”، مجموعة من تفاصيل البومه الجديد “حاتم العراقي 2018″، موضحاً تعاونه الجديد مع المايسترو المصري وليد فايد من خلال أغنية ستحمل توزيع الأخير من اللون الموسيقي الطربي الكلاسيكي، بعنوان “ارجع لهم”، مؤكداً أنها أغنية تحمل تفاصيل كثيرة من ناحية التوزيع الموسيقي والآلات التي أستخدمت فيها، معبراً عن سعادته بهذا التعاون المثمر والمختلف معه عبر هذا التعاون المتجدد.

وأوضح العراقي أن أغنية “ارجع لهم” تحمل الحان الملحن ميثم علاء الدين، الذي أكد تنوعه في الأسلوب اللحني والبعيد كلياً عما قدمه من أعمال تلحينية سابقة، نظراً للفكر الموسيقي الذي تعامل بها مع كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر عدنان الأمير، ويقول فيها:

روح ارجع الهم ماعندي حظ وياك

كالولي كلهم فتره وبعد ينساك

ما اعدون ولا اكول بدلني شبساع

من البداية وياك متحظر انباع ..

الى جانب ذلك نشر حاتم العراقي من خلال حساباته الرسمية في السوشيال ميديا موسيقى أغنية أخرى من الألبوم حملت عنوان “صار أيام”، كاشفاً بها تعاونه مع في كلماتها مع الشاعر محمد الجبوي، وفي الالحان مع عبد الله الهميم، وحيدر جيتارا من ناحية التوزيع الموسيقي، حيث يقول في مقدمة الأغنية:

صار ايام قبل مانام يجون احبابي كدامي

غربة وشوك بعدهم ناس ابد ماشوف بحلامي

صورهم رسهم مينمحي من بالي

تجمعني تمنيت بيهم ليلي

ذكرهم ثواني ما اكدر انساه

بعدهم يادنيا تعبلي حالي..