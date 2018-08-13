الملك: سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة
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جرينتش+2 01:32
تقرير سرّي يكشف استهتار الجيش الإسرائيلي بحياة أطفال شاطئ غزة

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