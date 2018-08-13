بعد محاولتين فاشلتين.. راهب مصري يعترف بقتل رئيسه في دير ابو مقار بوادي النطرون  

كشف مصدر قضائي مصري، أن الراهب المشلوح “أشعياء المقاري”، اعترف خلال تحقيقات النيابة أنه حاول قتل الأنبا “إبيفانيوس”، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون مرتين سابقا، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأوضح “أشعياء” أنه فشل في المحاولة الأولى، حيث وجد رئيس الدير يصلي، والمحاولة الثانية نام واستيقظ متأخرا فلم يتمكن من تنفيذ جريمته لأن رئيس الدير كان قد وصل إلى الكنيسة.

وأكد “أشعياء” أنه في المحاولة الأخيرة كان حريصا على الاستيقاظ مبكرا لتنفيذ جريمته في الفترة الزمنية من الساعة الثالثة قبل الفجر، وكذا خلال المسافة التي يسير منها رئيس الدير للكنيسة، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية .

وفي ذات السياق، وجهت النيابة العامة لفني الكاميرات بالدير تهمة المشاركة في تلك الجريمة وتعطيل الكاميرات عن عمد.

وامس الاول السبت، اتهمت النيابة العامة المصرية “أشعياء” بقتل الأنبا “إبيفانيوس” وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وقبل ذلك تم تجريد الراهب “أشعياء”، من الرهبنة وطرده من الدير في 5 آب الجاري، دون إعلان سبب للخطوة، باستثناء دعوة الراهب المذكور إلى “التوبة وإصلاح حياته”، وفق بيان للكنيسة المصرية آنذاك.