العملية الامنية الواسعة في منطقة السلط مازالت مستمرة ضد الخلية الارهابية المتورطة في انفجار الفحيص /فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:02
وزير الدفاع الروسي يدعو نظيرته الألمانية لـ” سؤال اجدادها عما حصل حين تعاملوا مع روسيا بالقوة”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني