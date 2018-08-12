نقابة الصحفيين تلغي حفلها السنوي إكراماً واحتراماً لشهداء الاجهزة الامنية

أعلنت نقابة الصحفيين، عن إلغاء الحفل السنوي لجائزة الحسين للإبداع الصحافي، إكراما للشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الأردن في الفحيص والسلط.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاحد، انه ونظرا للظروف الوطنية الراهنة، واكراما لشهداء الوطن، قرر مجلس النقابة إلغاء الحفل السنوي لجائزة الحسين للإبداع الصحفي وتكريم عدد من الزملاء الذي كان من المقرر إقامته يوم غد.

وأكدت النقابة وقوفها التام في صف الوطن وأجهزته الأمنية في مواجهة الطغمة الفاسدة المجرمة. وقالت ان أمن الاردن واستقراره يحميه الرجال الاوفياء من قوات مسلحة وأجهزة أمنية قدمت وتقدم الشهيد تلو الشهيد لينعم الاردن والأردنيون بالأمن.

وختمت النقابة تصريحها بالترحم على أرواح شهداء الوطن الابرار متمنية الشفاء العاجل للمصابين.