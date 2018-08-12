الملك يترأس اجتماعاً لمتابعة حيثيات العمل الارهابي في الفحيص والمداهمة الامنية لموقع الخلية الارهابية في السلط
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جرينتش+2 06:09
نجاح العملية الامنية الواسعة بمنطقة السلط في تدمير الخلية الارهابية المتورطة بانفجار الفحيص

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