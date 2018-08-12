منظمة التحرير الفلسطينية تدين تفجير الفحيص الارهابي وتؤكد وقوفها مع الاردن الشقيق

ادان احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان في المنظمة، يوم امس السبت، بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في منطقة الفحيص الاردنية ، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.

واكد التميمي ، في بيان وقوف الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا مع الأردن في جهوده الحثيثة لمكافحة العنف والارهاب وتأييد المنظمة لكل ما يتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن والاستقرارفي الاردن الشقيق.

وعبر عن بالغ تعازيه ومواساته إلى اهل الشهيد، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الارهابي الآثم.

وجدد المسؤول الفلسطيني موقف منظمة التحرير الثابت الذي ينبذ بشدة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومسبباته وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.