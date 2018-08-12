لغز حنان ترك.. هل تؤيد او تعارض خلع زميلتها حلا شيحة للحجاب؟؟

شعر متابعو الفنانة المصرية حنان ترك بصدمة بعد تصرف قالوا إنه غير مفهوم تزامن مع عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مع خلعها للحجاب بشكل نهائي.

إذ حذفت «ترك» كل صورها من حسابها على إنستغرام، في خطوة غير مفهومة، ما دفع البعض لتفسير ذلك بأنها ربما تفكر هي الأخرى في العودة إلى المجال الفني بقوة، الأمر الذي دافع عنه معجبوها بأنها لن تخلع الحجاب ولن تعود للوسط الفني.

وقد فسّر آخرون تصرف تُرك بأنه احتجاج على خلع حلا شيحة للحجاب مع عودتها للتمثيل، خاصة أنه كان للفنانة الشابة يد في حجاب واعتزال الأخيرة من البداية.

وكانت الفنانة حلا شيحة فاجأت جمهورها، بقرار خلعها الحجاب وعودتها إلى الحقل الفني مرة أخرى بعد 12 عاماً من اعتزالها التمثيل، ما أثار موجة عارمة من التعليقات بين مؤيد ومعارض من الوسط الفني وخارجه.