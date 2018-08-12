لغرض التخويف والحرب النفسية.. صحيفة هآرتس تعلن ان إسرائيل تخطط لاغتيال كبار قادة “حماس”

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة “الشاباك” أعدّا خططا لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قادة كبار في حركة “حماس” في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن إسرائيل أجرت الاستعدادات في الأشهر الأخيرة لقتل كبار مسؤولي “حماس” في غزة، وذلك في أعقاب حالة التصعيد الميداني المستمرة منذ عدة أشهر، موضحة أن هذا السيناريو يعدّ بديلا عن شن هجوم عسكري في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التقديرات الإسرائيليّة تشير إلى خشية من أن تؤدي سياسة الاغتيالات إلى ردّ فعل عنيف من حركة “حماس” يقود إلى حرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين كبار، ما مفاده بأن خطط اغتيال قادة “حماس” وصلت إلى مراحة متقدّمة، لكنها لا زالت بحاجة لتحضيرات إضافية في حال طلبت القيادة السياسية الإسرائيليّة بالشروع بتنفيذ الاغتيالات.

ويفضّل الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة “الشاباك” استهداف “أصول استراتيجية” لحركة حماس على الخوض في حرب بقطاع غزّة، وفقا لـ “هآرتس”.

وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة العبرية أن الحكومة الإسرائيليّة تصّر على نفي التوصل إلى تهدئة مع حركة “حماس”، ليل الخميس/ الجمعة، بوساطة مصريّة وأمميّة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تكشف هويته، قوله “لم نلتزم بأي وقف لإطلاق النار للوسطاء، نحن في حالة حرب وهنالك تبادل للضربات العسكريّة”.