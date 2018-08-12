عليكم بهذه الخضروات والأعشاب لتقليل الكولسترول في الدم

مستويات الكولسترول هى بلا شك مصدر قلق بالنسبة للأشخاص الذين يهتمون بحالتهم الصحية، ارتفاع مستويات الكولسترول هو عامل خطر أساسى لكثير من الأمراض المزمنة، بما فى ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية لذلك يجب التحكم بعناية فى مستويات الكوليسترول فى الدم.

بعض الخضروات والأعشاب التى تساعد في الحفاظ على مستويات الكولسترول فى الدم..

1- الشعير

2- نخالة الشوفان

3- الثوم

4- البصل

البصل يساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ فى الجسم، كما أنه يحافظ على مستويات الكولسترول الجيدة فهو يحتوى على مضادات للأكسدة.

5- عنب الثعلب الهندى

من أفضل لخفض مستويات الكوليسترول فى الدم فهو يعمل على كبح أنزيم HMG-CoA المسئول على انتاج الكوليسترول فى الدم.

6- الباذنجان

يحتوى الباذنجان على حمض الكلوروجينيك وهو نوع من مضادات الأكسدة التى يمكن أن تمنع زيادة الكولسترول فى الدمكما أنه يحتوى على مستويات عالية من البوتاسيوم وفيتامينات B1 وB6 والمغنسيوم والنياسين وحمض الفوليك والنحاس التى تساعد فى الحفاظ على مستويات الكولسترول.

7- الخرشوف

هو أحد الأعشاب الفعالة لخفض مستويات الكولسترول، فأوراقه تحتوى على مركب رئيسى معروف باسم السينارين التى تعزز إنتاج العصارة الصفراوية وبالتالى يساعد فى الحد من زيادة الكولسترول.

* كيفية الوقاية من الكولسترول :-

-البدء بالتغيير في نمط الحياة ضروري لتحقيق تحسن في مستويات الكولسترول في الدم. من اجل خفض قيم الكولسترول في جسمك.

– ممارسة الرياضة بشكل دائم

– الامتناع عن التدخين

– التخلص من الوزن الزائد

– تناول الطعام الصحى: للطعام الذي تتناوله تاثير مباشر على مستوى الكولسترول لديك. وفي الحقيقة، يقول العلماء ان الاطعمة الغنية بالالياف الغذائية واطعمة اخرى معروفة كمخفضة لمستوى الكولسترول لها تقريبا نفس الفاعلية التي للادوية مثل “الاستاتين” في خفض مستويات الكولسترول.

– الامتناع عن تناول اطعمة تحتوي على دهون متحولة .

– قلل من كمية الطعام الغني بالكولسترول. و الهدف: ان لا تزيد الكمية عن 300 ميليغرام من الكولسترول يوميا، او اقل من 200 ميليغرام في اليوم، اذا كنت تعاني من مرض بالقلب

– اختيار الأغذية المكونة من القمح الكامل. فثمة مواد عديدة موجودة في القمح الكامل و التى تساهم في الحفاظ على صحة قلبك.

– الحرص على استهلاك انواع مختلفة من الخضار والفواكه

– الحرص على استهلاك السمك الصحي. انواع عديدة من السمك مثل، سمك القد، التونة والسمك المفلطح تحتوي على مستويات منخفضة من الدهنيات وعلى كميات شحيحة من الدهنيات المشبعة والكولسترول، مقارنة باللحوم والدجاج.