ردة فعل صابر الرباعي لحظة تلقيه خبر تفجير عبوة قرب مهرجان الفحيص/ فيديو

تلقى الفنان التونسي صابر الرباعي نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في مدينة الفحيص الأردنية وهو على خشبة المسرح، ما جعله يتلعثم للحظات وسط هول المفاجأة.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الرباعي لدى تلقيه الخبر، حيث صعد أحد الأشخاص إلى خشبة المسرح وأخبره بما حدث، وقال الفنان التونسي بعدها: “فجعتونا يا أخي.. خضيتونا”.

وأعرب الرباعي، الذي أحيا يوم امس الاول الجمعة حفلا غنائيا في ختام فعاليات النسخة الـ27 من مهرجان الفحيص، عن أسفه بشأن الحادث، وقال موجها حديثه للجمهور: إن “الحياة يجب أن تستمر رغم المآسي.. إننا شعب يتسم بالتحدي ومواجهة الصعاب”.

تجدر الإشارة إلى أن التفجير أدى لاستشهاد احد قوات الدرك وإصابة 6 آخرين من زملائه ..