تفقد نفسك فهناك 9 علامات تدل على أنك أذكى مما تعتقد

الكثير من الأشخاص لا يدركون معدل ذكائهم بالضبط، بل ويظنون في معظم الأحيان أنهم أقل ذكاءً أو أقل قدرة مما لديهم. لذلك سوف نقدم لكم اليوم9علامات تدل على أنكم أكثر ذكاءً مما تدركون :

1- إدراك مقدار ما لا تعرفه :

من أهم صفات الشخص الذكى هى أنه يدرك ويعترف بمقدار ما لا يعرفه بغض النظر عن كمية الأشياء التي يعرفها ويتفوق فيها , حيث من الممكن أن يكون الشخص عبقري في الفيزياء، لكنه لا يعرف الكثير عن الأدب أو التاريخ. ولا يخاف الناس الأذكياء من الإعتراف بأنهم لا يعرفون شيئاً بدلاً من الإدعاء بأنهم يعرفونه. وأجرى “جاستن كروجر” و “ديفيد دانينغ” دراسة في جامعة كورنيل لإثبات هذه النظرية في عام 1999 , حيث طلبوا من مجموعة من الطلاب أن يتنبأوا بدرجاتهم بعد اختبارهم في المنطق والقواعد اللغوية، وتبين أن الطلاب الذين توقعوا نجاحهم الشديد قد حصلوا نتائج أسوأ بكثير من الطلاب الذين كانوا أكثر انتقاداً لأنفسهم .

2- ارتداء نفس الملابس كل يوم :

يميل العباقرة عادةً إلى ارتداء ألوان مختلفة من نفس الملابس أو ملابس قريبة الشبه من بعضها فى حياتهم اليومية، ويقول عالم النفس “أوليفر بيركمان” الذى أجرى دراسات جدية حول ألمع العقول في العالم أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الأشخاص الأذكياء يحبون الحد من اتخاذ القرارات حتى يوفرون طاقتهم الذهنية لأشياء أكثر أهمية، مما يجعلهم لا يركزون إطلاقاً على ما يرتدون، ويحبون أن تكون كل ملابسهم شبيهة ببعضها. ويعتبر مؤسس الفيسبوك “مارك زوكربيرج” أفضل مثال على هذا الأمر , حيث غالباً ما يرتدي درجات، وألوان مختلفة من نفس التيشيرت.

3- الشعور بما يفكر فيه الآخرون :

الشعور بما يفكر فيه الآخرون لا يعنى أن الشخص وسيط روحانى، لكنه يعنى ببساطة أنك تستطيع توقع ما سيقوله الآخرون من حالتهم النفسية عندما لا يستطيعون العثور على الكلام الصحيح للتعبير عن أنفسهم، وتعتبر هذه الصفة أحد علامات الذكاء الشديد خصوصاً الذكاء العاطفي الذى يتميز صاحبه بحب مقابلة ومراقبة الناس، والتعلم من الكلام معهم. ويقول عالم النفس “دانيال كولمان” أن الأشخاص الذين يهتمون كثيراً بالآخرين، ويشعرون بمشاكلهم عادةً ما ينجحوا في حياتهم لأن الشعور بألم الآخرين يجعل الشخص يفهم الحياة بشكلاً أفضل.

4- القدرة على التحكم في النفس :

القدرة على التحكم في الغرائز هو ما يميز البشر عن الحيوانات، لكن بعض العباقرة يستطيعون التغلب على أي غرائز ونزوات تنتابهم حتى يستطيعون تحقيق أهدافهم دون تشتيت. ويدل هذا الأمر على ذكاء شديد , حيث يختار هؤلاء الأشخاص عدم الخضوع للنزوات، كما أنهم يقومون في بعض الأوقات بتنبؤ النتائج المحتملة لأفعالهم حتى لا يقعون في المشاكل بعد ذلك. وقامت عدة جامعات عام 2008 بدراسة متعلقة بهذا الأمر , حيث عرضوا على المشتركين أن يتقاضوا مبلغاً من المال الآن، أو يتقاضون مبلغاً أكبر بعد فترة من الوقت، وأوضحت التجربة أن الأشخاص الذين قرروا الإنتظار كان لديهم نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.

5- العيون الزرقاء :

تشير العيون الزرقاء إلى أشياء أكثر من الجمال الذى ترتبط به في العادة , حيث كان العلماء الأمريكان مهتمين لفترة طويلة بدراسة طبيعة أصحابها، ويعتقد الكثير منهم أن العيون الزرقاء تدل على الذكاء الفائق. واستنتجت الأستاذة الجامعية “جوان روو” أن الأشخاص، وحتى الحيوانات ذو العيون الفاتحة يتفوقون على أصحاب العيون الداكنة في الأنشطة التي تتطلب سرعة ذاتية، وهذا يعنى أنهم يحبون الانتباه إلى كل التفاصيل، مما يساعد بالتأكيد في مجالات العمل المختلفة، وتقول الدراسة نفسها أن أصحاب العيون الداكنة يتفوقون في الاستجابة الفورية لأن رد فعلهم متطورة للغاية.

6- معرفة سبب حزنك :

يشعر جميع الناس في بعض الأوقات بانزعاج شديد يؤدى إلى استيائهم من كل شئ تقريباً، وينطبق هذا الأمر على العباقرة أيضاً الذين ينزعجون في الغالب بمعدل أكبر من الناس الطبيعيين ، لكن الفرق بين الفئتين هو أن العباقرة يعرفون بالضبط السبب وراء استيائهم، مما يعطيهم فرصة أفضل لحل المشكلة، ونسيان الأمر بدلاً البقاء على نفس الحال، ويوضح عالم النفس “دانيال غولمان” أن العبقرى الحقيقى لا يعالج المشكلة فقط، بل أنه أيضاً يعترف بالأحاسيس التي يشعر بها، ولا يتجاهلها.

7- التحدث مع النفس :

يظن الكثير من الناس أن التحدث مع النفس يعتبر علامة على الجنون، لكن الحقيقة هى أنه أحد صفات العباقرة , حيث أجرى عالمى النفس “دانييل سويغلى” و”غارى لوبيا” دراسة كاملة حول هذا الأمر، وتوضح النتائج أن التحدث الذاتى يساعد الشخص على فرز الأفكار المهمة من الأفكار عديمة الفائدة، ويجعله يركز كل عقله على هذه الأفكار الجيدة فقط. كما أنه يساعد على فهم النفس بطريقة أفضل.

8- عدم القدرة على تحمل أي ضجيج :

أثبتت دراسة تم إجراؤها في جامعة “نورث ويسترن” أن الأشخاص الذين يكرهون أي ضوضاء خلفية حتى لو كانت بسيطة مثل أصوات الأدوات الكهربائية يمتلكون في الغالب ذكاء شديد. وتقول هذه الدراسة أن العباقرة يكرهون أي نوع من الضوضاء الخلفية لأنها تمنع من التركيز على القضايا المهمة. وهناك العديد من الأشخاص العباقرة الذين حاولوا بكل قدرتهم جعل مكان عملهم عازل للصوت من ضمنهم “أنطوان تشيخوف” و “مارسيل بروست”.

9- خط اليد الفوضوي :

يعتبر خط اليد الفوضوي أحد علامات العبقرية , حيث تم تأسيس مفهوم اضطراب الإبداعية منذ فترة طويلة للغاية، حتى أن هناك أبحاث تدعى أنه بمثابة وقود لهؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بطابع ابداعى، وتم نشر العديد من النتائج في هذا الموضوع من ضمنها دراسة عالمة النفس “كاتلين بوز” وفريقها التى تثبت أيضاً أن خط اليد الفوضوى هو أحد علامات الشخص المبدع.